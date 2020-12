Ein fünfjähriger Junge, der Anfang Dezember in Ranis im Saale-Orla-Kreis in einen Feuerlöschteich gestürzt war, ist im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte der Bürgermeister von Ranis, Andreas Gliesing, MDR THÜRINGEN. Die Nachricht vom Tod des Jungen sei sehr tragisch und belaste den Ort, so Gliesing.