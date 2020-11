Die Zukunft des Kinos am Park in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) steht auf der Kippe. Kinobetreiber Hubert Lautenbach sagte MDR THÜRINGEN, er könne wegen der hohen Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise den neuen Mietvertrag nicht unterschreiben. Außerdem sei ungewiss, wie sich das Kinogeschäft in den nächsten Monaten entwickele. Der aktuelle Mietvertrag läuft laut Lautenbach im Januar 2021 aus.