In Schleiz haben am Samstag rund 500 Menschen für den Erhalt des dortigen Krankenhauses protestiert. Die Demonstranten forderten von der Klinik-Geschäftsführung Klarheit über die Zukunft des Hauses und Informationen über das Sanierungskonzept. Die Klinik müsse mit allen Stationen nach den Vorgaben des siebten Thüringer Krankenhausplanes bestehen bleiben, sagte ein Sprecher des Betriebsrats.

Mit Plakaten und Aufschriften wie "Wir brauchen unser Krankenhaus", in Arztkitteln und mit Kinderwagen zogen die Demonstranten vom Schleizer Neumarkt bis vor die Türen der Klinik. Unter ihnen waren viele Klinik-Mitarbeiter, Hebammen, Notärzte, Feuerwehrleute und Lokalpolitiker.

Wegen Ärztemangels war im Februar in der Klinik die einzige Geburtsstation im Saale-Orla-Kreis geschlossen worden. In der Klinik mit ihren knapp 200 Beschäftigten sollen offenbar nun auch weitere Stationen geschlossenen werden. Wie der Sprecher des Betriebsrats sagte, hat die Geschäftsführung der Klinik angekündigt, die Radiologie zu verkaufen. Die Station solle als niedergelassene radiologische Praxis weiterbetrieben werden. Die Intensivmedizin solle auf sechs Betten reduziert werden.

Der Geschäftsführer der Klinik, Rolf Delker, habe zudem angekündigt, einen Teil des Krankenhauses an einen Kooperationspartner verpachten zu wollen. Wer der Kooperationspartner ist und wie die verpachtete Fläche der Klinik künftig weiter genutzt werde, blieb laut Betriebsrat offen. Medienberichten zufolge sei dort eine Seniorenresidenz geplant. Erhalten bleiben sollen im Krankenhaus in Schleiz die Stationen Chirurgie, Innere Medizin und die Notaufnahme. Von der Geschäftsführung der Klinik gibt es dazu aber bislang noch keine offizielle Bestätigung.

Der Betriebsrat hatte den Geschäftsführer der Klinik am Donnerstag zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Das Sanierungskonzept für das Krankenhaus wollte der Geschäftsführer bei dem Treffen aber nicht vorstellen, so der Sprecher des Betriebsrats weiter.

Das Krankenhaus in Schleiz ist eine Tochtergesellschaft des Krankenhauses Greiz. Beide Häuser waren in den vergangenen Jahren in finanzielle Schieflage geraten. Träger der Krankenhäuser ist der Landkreis Greiz. Die Greizer Landrätin Martin Schweinsburg (CDU) hatte im April mitgeteilt, dass das Krankenhaus mit dem Schwerpunkt Altersmedizin erhalten bleiben solle.