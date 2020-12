Die Stadtverwaltung Geras teilte mit, auf überall in Thüringen geltende flächendeckenden Einschränkungen zu setzen. Gleichzeitig wird dort auf die Disziplin der Betroffenen in Sachsen gehofft.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow verwies am Donnerstag darauf, dass Sachsens Sozialministerium eine neue Verordnung plane, nach der die Einwohner Sachsens die Landesgrenze nicht überschreiten dürfen. Wer das dann dennoch tue, würde ein Bußgeld riskieren. Thüringer Polizisten können dann im Verdachtsfall die Personalien aufnehmen und an die zuständige sächsische Behörde melden. Die neue Verordnung in Sachsen soll am Freitag in Kraft treten.