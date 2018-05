Kuhampel von Dittersdorf bleibt dunkel

Auch nach fünf Jahren ist die Dittersdorfer Verkehrsampel für Kühe nicht in Betrieb. Das teilte das Ostthüringer Straßenbauamt mit. Demnach holte der betreffende Landwirt den Schlüssel für die Ampel nie ab. Mit ihm sollte er die Ampel auf Rot schalten können, damit seine Tiere sicher die Umgehungsstraße passieren. Heute liegt der Schlüssel noch immer beim Straßenbauamt. Und so schnell wird sich das wohl auch nicht ändern. Auf Anfrage sagte der Landwirt: "Für mich ist die Sache abgeschlossen."

Ein Teil ist abgebrochen. Bildrechte: MDR/Sascha Richter

Die Ampel wurde 2013 für rund 30.000 Euro errichtet. Dittersdorf an der A9 nördlich von Schleiz hatte damals eine Umgehungsstraße bekommen, um das hohe Verkehrsaufkommen an dem Ort herumzuführen. Doch es gab Streit, da die Straße über die Weide des Landwirts verlief. Es stand die Frage im Raum, wie dessen Kühe sicher die Umgehungsstraße passieren können. Laut der Landgenossenschaft Dittersdorf gab es damals zwei Optionen: eine Kuhampel oder eine Unterführung. Der Landwirt wollte die Unterführung, die aber ein Vielfaches der Ampel gekostet hätte.



Dittersdorfs Bürgermeister Andreas Schmidt ist auch nach fünf Jahren wenig begeistert: "Nach wie vor bin ich erzürnt von diesem Spaßfaktor." Nach Angaben des Straßenbauamts ist die Anlage derzeit nicht betriebsfähig. Auf der einen Seite in Richtung Autobahn ist die Ampel zur Seite geklappt. Auf der anderen Seite ist gar ein Teil abgebrochen. Theoretisch könnte die Anlage noch in Betrieb gehen, so das Straßenbauamt. Allerdings sei dies mit einigem Aufwand und Kosten verbunden.