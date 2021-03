Maßgeblich für die Schließungen seien die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichen Inzidenzwerte, die jeweils am frühen Morgen gegen 6 Uhr veröffentlicht würden. Liegt dann der Inzidenzwert für einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt über 200, müssten die Schulen und Kindergärten am Folgetag geschlossen bleiben, so Schenker.