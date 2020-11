Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A9 bei Triptis im Saale-Orla-Kreis hat die Polizei die Autobahn in Richtung Berlin am Dienstagmorgen gesperrt.

Der Lkw war am frühen Dienstagmorgen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, in die Böschung gefahren und umgekippt. Nach Angaben der Polizei wurde der 41-jährige Fahrer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen war er am Steuer eingeschlafen. Ein weiterer Lkw fuhr in die Unfallstelle. Teile der Ladung beider Fahrzeuge verteilten sich auf der Autobahn. Nach Angaben der Polizei werden die Bergungsarbeiten am Dienstagvormittag mehrere Stunden andauern.