Im einst geteilten Dorf Mödlareuth (Saale-Orla-Kreis) ist am Montagabend der Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit einer Lichtinstallation nachgezeichnet worden. Auf dem Außengelände des Deutsch-Deutschen Museums sollte so an die 700 Meter lange Betonmauer erinnert werden, die jahrzehntelang die Menschen in dem 80-Einwohner-Ort voneinander trennte, so die Initiatoren. In Mödlareuth verlief einst die deutsch-deutsche Grenze. Am Montag wurde sie mit einer Lichtinstallation nachgezeichnet. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

9. November: Trabi-Kolonne rollt durch Mödlareuth

In der Dorfmitte wurde zudem ein Grenzübergang nachgebaut, der am Samstag - dem 9. November - symbolisch geöffnet wird. Dann soll eine Trabi-Kolonne mit rund 70 Fahrzeugen vom früheren DDR-Teil Mödlareuths in Richtung der bayerischen Stadt Hof fahren.

US-Außenminister Mike Pompeo zu Gast

Das Dorf Mödlareuth wurde wegen der Grenze durch den Ort während des Kalten Krieges "Little Berlin" genannt und galt als Symbol der deutschen Teilung. Ein Teil der Grenzanlagen blieb als Mahnmal bestehen In den kommenden Tagen wird in Mödlareuth an die Grenzöffnung vor 30 Jahren erinnert. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Am Samstag findet im Ort eine Gedenkveranstaltung zu 30 Jahren Mauerfall statt. Anlässlich des Jahrestages der Grenzöffnung wird auch US-Außenminister Mike Pompeo in Mödlareuth erwartet. Am Donnerstag soll er unter anderem vom deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) empfangen werden.