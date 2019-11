Mauerfall-Jubiläum US-Außenminister Pompeo besucht Mödlareuth

US-Außenminister Mike Pompeo besucht am Donnerstag das ehemals geteilte Dorf Mödlareuth (Saale-Orla-Kreis). Er wird gegen Mittag von Bundes-Aussenminister Heiko Maas (SPD) im Deutsch-Deutschen Museum an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern begrüßt.

Wegen des Staatsgasts gibt es in Mödlareuth bereits seit Donnerstagmorgen Personenkontrollen und die Zufahrten werden gesperrt. Die Sperrungen können bis Donnerstagnachmittag andauern. Betroffen sind unter anderem die Straßen von Juchhöh und Gerbersreuth, bestätigt die Landespolizeiinspektion in Saalfeld MDR THÜRINGEN. Bereits seit Montag patroullieren verstärkt Beamte durch den kleinen Ort. Nach dem Empfang wird der US-Außenminister das Grenzmuseum besuchen.

Für Pompeo eine Reise in seine eigene Vergangenheit. Der US-Außenminister war selbst als Soldat an der innerdeutschen Grenze stationiert.

Nach seinem Besuch in Mödlareuth trägt sich Pompeo in die Goldenen Bücher der Thüringer Stadt Gefell und der Bayrischen Gemeinde Töpen ein. Eine seiner weiteren Stationen wird Leipzig sein, hier trifft Pompeo in der Nikolai-Kirche dann auch Bürgerrechtler der ehemaligen DDR. Der US-Außenminister wird zudem die Synagoge in Halle besuchen, die das ausgesuchte Ziel eines Attentäters war.