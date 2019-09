30 Jahre nach den aufregenden Tagen vom Herbst 1989 sind wir verabredet am Bahnhof in Reichenbach (Vogtland). Lutz Mai hat zugesagt, mit nach Hof zu fahren. In der bayrischen Stadt ist am Montag die Sonderausstellung "Umweg Prag. Die Prager Botschaftsflüchtlinge im Herbst '89" eröffnet worden - Auftakt für ein umfangreiches Jubiläumsprogramm, das seinen Schwerpunkt an der thüringischen Grenze haben wird.

Heute ist eine solche Reise von Ost nach West für niemanden ein Problem. Damals? Für die meisten DDR-Bürger war es undenkbar, in Reichenbach einfach in einen Zug zu steigen und kurz darauf in Hof anzukommen. Sagt Lutz Mai, der Oberlokführer a.D.. Eisenbahner mit Leib und Seele ist er auch heute noch, obwohl er ja längst Ruheständler ist. Und der Hauptbahnhof in Hof ist für ihn durchaus ein besonderer Ort.

Als immer mehr Flüchtlinge aus der DDR nach Prag kamen, wurden Zelte vor der Botschaft der Bundesrepublik aufgebaut. Bildrechte: dpa

Umweg Prag – der Weg aus der DDR in die Freiheit

Hof Hauptbahnhof. Das war der Zielort für Züge, die von Prag aus Tausende DDR-Flüchtlinge in den Westen brachten. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland war im Herbst 1989 im Ausnahmezustand: Arbeitsräume von Diplomaten wurden freigemacht, Zelte im Garten aufgebaut und selbst die Treppenaufgänge des Palais Lobkowitz dienten als Quartier für Menschen aus der DDR. Zeitweise waren es mehr als 5000 auf einmal.

Ende September 1989 beschloss das Politbüro in Berlin in einer Kurz-Sitzung, dass die DDR-Bürger aus den Botschaften in Prag und Warschau mit Zügen der Deutschen Reichsbahn in die Bundesrepublik gebracht werden dürfen. Schon einen Tag später überbrachte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den Flüchtlingen in Prag die gute Nachricht persönlich. Von diesem 30. September an rollten sie, die Züge in die Freiheit - zunächst über das Territorium der DDR.

Historischer Moment in Prag: Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher verkündete, dass die Züge in Richtung BRD rollen dürfen. Bildrechte: dpa

DDR-Flüchtlinge drängen sich in den Zügen

Lutz Mai erinnert sich: Schon die ersten sechs Züge fahren durch Reichenbach. Als am 5. Oktober die zweite Flüchtlingswelle rollt, führt die Strecke für drei von acht Zügen wieder über Mais Heimatort - da sind die die Zugänge zum Bahnsteig vernagelt. Die dritte Folge mit neun Zügen wird dann komplett am Vogtland vorbei durch Bayern geleitet, am 4. November 1989. Aber immer ist es das gleiche Bild. In den Waggons drängten sich Menschen, die nun auf die Hilfe von Verwandten in der BRD hofften. Und solche, die dort niemanden kannten. Ganze Familien waren auf dem Weg ins Ungewisse.

Die Botschaft in Prag erlebte im Herbst 1989 einen Flüchtlingsansturm. Bildrechte: dpa

Geschichten über die Geschichte sammeln