Wo sonst eigentlich das Wasser beginnt, kann man jetzt weit hinauslaufen. Weite Teile der Uferbereiche des Bleilochstausees im Saale-Orla-Kreis liegen auf dem Trockenen. Um rund neun Meter hat der Betreiber der Talsperre, das Unternehmen Vattenfall, den Wasserspiegel in den vergangenen Wochen gesenkt. Um Wasserablässe in der Staumauer zu warten. Statt Wasser sieht man nun Schlick und Steine. Dazwischen liegen vereinzelt Muscheln.

Naturschützer Silvester Tamás bot sich bei einem Spaziergang in der Wettera Bucht Anfang September noch ein anderes Bild. "Etwa 20.000 Muscheln lagen dort und vertrockneten", sagt er. Einige Spaziergänger hätten die Muscheln an dem Tag mit Keschern und Eimern gesammelt und in tieferes Wasser gebracht. Er habe spontan mitgemacht. "Die Tiere sind qualvoll verendet", sagt er. "Hätten diese Muscheln schreien können, es wäre ein ohrenbetäubender Lärm gewesen." Rund 3.000 Muscheln, schätzt er, habe er umgesetzt.