An die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zahle die Stadt eine Kulturmiete in Höhe von 12.000 Euro pro Jahr. Dazu kommen die Löhne für vier Museumsmitarbeiter, sagt Gliesing, und die Nebenkosten. Die Einnahmen aus dem Museum hätten zuletzt bei etwa 20.000 Euro durch Eintrittsgebühren und 10.000 Euro aus dem Museumsshop gelegen. Ohne finanzielle Hilfe könnte die Stadt das Museum nicht betreiben. Bereits seit fünf Jahren erhält die Stadt deshalb vom Land eine Überbrückungshilfe für den Stadthaushalt und den Museumsbetrieb. "Der Freistaat unterstützt uns pro Jahr mit 50.000 Euro", sagt Gliesing.

Stadt hofft, die Schließung doch noch abwenden zu können Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Der Bürgermeister will das aber abwenden. "Die Verantwortung für das Objekt und damit für die Kulturgüter, das ist uns seit 1990 zugewachsen. Daran wollen wir festhalten, haben uns das aber auch nicht ausgesucht", sagt Gliesing. Nach Gesprächen im Innenministerium in Erfurt und mit der Rechtsaufsichtsbehörde in Schleiz habe er positive Signale dafür erhalten, dass der Betrieb des Museums nicht mehr als "freiwillige Leistung" zum Haushalt von Ranis hinzugerechnet werden müsse. Mit dieser Zusage gehe der davon aus, dass das Thema, das Museum zu schließen, für die nächsten Jahre vom Tisch ist. Am Donnerstag werde er mit den Stadtratsmitgliedern im Hauptausschuss darüber diskutieren. Bis zum 30. Juni werde die Kommune dann ihr Konzept für die Haushaltskonsolidierung bei der Rechtsaufsichtbehörde in Schleiz abgeben.