Nach einer vermutlichen Wolf-Sichtung am Freitagmorgen bei Breitenhain im Saale-Orla-Kreis plant der Thüringer Naturschutzbund (Nabu) ein Monitoring. Silvester Tamás von der Nabu-Landesarbeitsgruppe Wolf sagte MDR THÜRINGEN, das Wildbiologische Büro LUPUS in der Lausitz habe inzwischen die Bilder begutachtet. Die Experten seien sicher, dass sie einen Wolf zeigten. Damit sei ein so genannter C1-Beweis erbracht. Tamás: "Wir werden Ortsangaben abklären und hoffen auf weitere Angaben der Bevölkerung, dass der Wolf gesichtet wurde." Medienberichten zufolge hatte ein Autofahrer die Fotos des Tieres am Freitagmorgen gegen 6:15 Uhr geschossen. Das Tier war demnach am Straßenrand unterwegs.