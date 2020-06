Die Polizei Saalfeld ermittelt zum Tod einer 31-Jährigen. Die Frau war in der Nacht zu Freitag in ihrer Wohnung in Neustadt an der Orla erfolglos von einem Notarzt reanimiert worden. Sie verstarb noch in ihrer Wohnung.

Die Polizei nahm den Lebensgefährten der Frau vorläufig fest. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Jonas Walzberg