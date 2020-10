Die Karnevalsgesellschaft Duhlendorf hat ihren Faschingsumzug in Neustadt an der Orla für das nächste Jahr abgesagt. Wie der Vorsitzende Christian Thuy sagte, will der Verein wegen der Corona-Pandemie kein Risiko eingehen. Es sei nicht möglich, bei einem Faschingsumzug mit rund 2.000 Teilnehmern und 20.000 Zuschauern Mindestabstände und Datenerfassung einzuhalten.

Der Fasching in Neustadt an der Orla gehört zu den größten in ganz Thüringen. Neben dem Umzug gibt es Jahr für Jahr ein närrisches Tauziehen auf dem Marktplatz. Während der fünften Jahreszeit wird Neustadt an der Orla spaßeshalber "Duhlendorf" genannt.