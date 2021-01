Bei einem Wohnhausbrand im Saale-Orla-Kreis ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war gegen 18:30 Uhr zu dem Brand in Lichtenau - einem Ortsteil von Neustadt/Orla - gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann während der Löscharbeiten im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gefunden. Noch sei unklar, ob es sich um den 65-jährigen Hausbewohner handelt.

In der Nacht zum Donnerstag war auch in Erfurt ein folgenschwerer Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der 78-Jährige, der mit seiner Frau in der Wohnung eines Seniorenheims betreut wurde, wurde in ein Spezialkrankenhaus nach Halle (Saale) geflogen. Die 77-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Das Feuer beschränkte sich lokal auf die Wohnung, das Heim musste demnach nicht evakuiert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.