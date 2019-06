Rund 100 Menschen haben am Freitag in Nimritz (Saale-Orla-Kreis) gegen das Berufsverbot für zwei Kindergartenerzieherinnen demonstriert. Mit dabei waren Eltern, Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister Peter Graetsch. Mit Pappherzen und Plakaten forderten sie: "Gebt uns unsere Erzieherinnen zurück!" Eltern sagten, dass die Vorwürfe für sie nicht glaubhaft seien.

Appell während der Demo an den Bildungsminister. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Im März hatten sich zwei ehemalige Kolleginnen, die zu diesem Zeitpunkt noch in dem Kindergarten arbeiteten, an das Jugendamt gewandt und schwere Vorwürfe erhoben. So seien Kinder eingeschüchtert und herabgewürdigt worden.



Schließlich hatte das Jugendamt des Landkreises bei der Polizei Anzeige wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung erstattet. Das Bildungsministerium bezeichnete die Vorwürfe nach Prüfung als glaubwürdig und untersagte den beiden Erzieherinnen daraufhin den weiteren Umgang mit Kindern.