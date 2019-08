In einem Prozess um das Berufsverbot für zwei Erzieherinnen des Kindergartens "Zwergenland" in Nimritz (Saale-Orla-Kreis) hat das Verwaltungsgericht Gera noch keine Entscheidung gefällt. Der Vorsitzende Richter Siegfried Sobotta kritisierte am Donnerstag während der Verhandlung mehrfach die unzureichenden Ermittlungen des Bildungsministeriums.