Verwaltungsgericht Gera Nimritz: Erzieherinnen als Zeugen geladen

Das Verwaltungsgericht Gera versucht zu klären, ob es richtig war, zwei Erzieherinnen in Nimritz ihre Arbeit zu untersagen. Das Thüringer Bildungsministerium hatte so reagiert, weil die Frauen Kindergartenkinder zu hart behandelt haben sollen. Am Dienstag werden die betroffenen Erzieherinnen als Zeugen gehört.