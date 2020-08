Sebastian Lang, der Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der in Thüringen tätigen Notärzte (AGTN) bestätigt das. Er sagt aber auch, dass schwerverletzte Patienten schon zuvor nicht mehr ins Krankenhaus nach Schleiz gebracht worden seien. Denn: Im Jahr 2018 habe das Krankenhaus das dafür notwendige Zertifikat von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie nicht mehr erhalten. Der Grund schon damals: Personalmangel. "Patienten mit einzelnen Knochenbrüchen sind in Schleiz gut aufgehoben. Patienten mit schweren Kopfverletzungen aber nicht", sagt Sebastian Lang. Schwerverletzte Notfallpatienten müssten deshalb von Schleiz und Umgebung aus mit dem Rettungshubschrauber zu anderen Krankenhäusern geflogen werden. Zum Beispiel in die Trauma-Zentren des Uniklinikums Jena oder in das Krankenhaus in Pößneck.