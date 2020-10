Ein Mann aus dem Landkreis Wunsiedel hatte im September 2018 zugegeben, die tote Peggy mit seinem Auto in den Wald gebracht zu haben. In einem Bushäuschen in der Poststraße, so gab der Beschuldigte an, will er das leblose Mädchen von dem Mann übernommen haben. Er bestritt jedoch, Peggy getötet zu haben. Später widerrief der 41-Jährige sein Geständnis. Die Informationen reichen laut Staatsanwaltschaft nicht für eine Mord-Anklage aus. Andere Anklagepunkte wie Strafvereitelung seien verjährt und könnten nicht mehr zur Anklage gebracht werden.

In einem Waldstück bei Rodacherbrunn fand die Polizei die Knochenreste von Peggy. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann