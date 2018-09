Fall Peggy: 41-Jähriger im Fokus der Polizei

Im Fall der toten Peggy hat die Polizei am Mittwoch in Oberfranken mehrere Anwesen durchsucht. Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, richtete sich die Aktion gegen einen 41-jährigen Beschuldigten. Laut Ermittlern zählte der Mann im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens bereits in der Vergangenheit "zu einem relevanten Personenkreis".

Durch neue Ermittlungen und sichergestellten Spuren am Fundort in Rodacherbrunn sei er nun wieder in den Fokus gerückt. Der Mann sei vernommen worden und mittlerweile wieder auf freien Fuß. Weitere Angaben wollte die Polizei nicht machen. Am Donnerstagmorgen hatte ein Polizeisprecher den Einsatz in Marktleuthen und Lichtenberg bestätigt. Gegen wen sich die Ermittlungen richteten, war jedoch noch nicht bekannt.