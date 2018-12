Verdächtiger im Mordfall Peggy wieder frei

Im September 2018 nahm sich die Sonderkommission erneut das Haus von Manuel S. vor. Die Beamten fanden diesmal Hinweise darauf, dass er doch etwas mit dem Mord an Peggy zu tun haben könnte: Spuren von Torf, die an Peggys Leiche gefunden wurden, führten die Ermittler auf seine Spur. Bei seiner erneuten Vernehmung gab der 41-Jährige zu, das Mädchen nach dessen Tod in seinem Auto transportiert und schließlich vergraben zu haben.

Das Teilgeständnis hatte er am 12. Dezember zurückgezogen und am 21. Dezember Haftbeschwerde eingelegt. Das Amtsgericht kam nun laut Behördenmitteilung zu dem Schluss, dass weder die Spuren am Fundort der Leiche, noch die "Aussagen anderer Personen" einen "dringenden Tatverdacht für eine Sexualstraftat oder ein Tötungsdelikt" begründen würden. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth kündigte an prüfen zu wollen, ob sie Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss einlegen wird.

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 war die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später - Anfang Juli 2016 - fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt. Drei Jahre später wurde ein geistig behinderter Nachbar in einem Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen. In einem Wiederaufnahme-Verfahren wurde der Mann später freigesprochen und 2015 entlassen. Ermittlungen gegen weitere Tatverdächtige haben bislang keinen Erfolg gebracht. Peggy stammt aus Halle an der Saale. Ihre Familie war mit ihr nach Oberfranken umgezogen.