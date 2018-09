Mordfall Peggy: 41-Jähriger gesteht Transport der Leiche

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 war die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später - Anfang Juli 2016 - fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt. Drei Jahre später wurde ein geistig behinderter Nachbar in einem Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen. In einem Wiederaufnahme-Verfahren wurde der Mann später freigesprochen und 2015 entlassen. Ermittlungen gegen weitere Tatverdächtige haben bislang keinen Erfolg gebracht. Peggy stammt aus Halle an der Saale. Ihre Familie war mit ihr nach Oberfranken umgezogen.