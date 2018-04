Peuschen im Saale-Orla-Kreis. Auf der Wiese neben dem Wohnhaus von Familie Hornig steht ein kleines Zelt, davor sind zwei Spaten in die Erde gerammt. Daneben zwei kleine Bagger. Freunde und Bekannte sind am heutigen Sonnabend zum symbolischen Spatenstich gekommen. Ein großer Tag vor allem für Sven Hornig.

Der große, kräftige Mann sitzt in einem Rollstuhl. Seine Augen blicken wach, langes Sprechen fällt ihm sichtlich schwer. Vor acht Jahren, am 15. April 2010, wurde der Berufssoldat in Afghanistan schwer verletzt. Sein ISAF-Konvoi wurde in der Provinz Baghlan von Taliban mit einem Sprengsatz angegriffen. Die Bundeswehr spricht später von einem Hinterhalt. Das Fahrzeug, in dem Hornig saß, wurde zerstört. Der Hauptfeldwebel erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen in den Beinen, einige seiner Kameraden starben, weitere wurden ebenfalls verletzt.