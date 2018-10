Saale-Orla-Kreis Richtfest für barrierefreies Haus von Afghanistan-Veteran

In Peuschen im Saale-Orla-Kreis ist am Sonnabend Richtfest am barrierefreien Wohnhaus des Afghanistan-Veteranen Sven Hornig gefeiert worden. Der Hauptfeldwebel war am 15. April 2010 bei einem Taliban-Anschlag auf einen Bundeswehr-Konvoi bei Baghlan schwer verletzt worden. Bei dem Gefecht starben vier deutsche Soldaten, fünf weitere wurden verletzt.