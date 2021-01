Vor dem Seniorenzentrum der Diakonie in Saalburg-Ebersdorf brennen zehn Grablichter. Ende November gab es hier einen Covid19-Ausbruch. Zehn Bewohner starben, viele andere erkrankten, auch viele Pflegekräfte. Der Dienstplan war praktisch außer Kraft. Die, die noch da waren, arbeiteten in Zwölfstundenschichten.

"Wir sind in dieser Zeit über uns hinausgewachsen.", sagt die Leiterin der Einrichtung. Aber es habe auch Momente gegeben, in denen man kurz dachte, man schaffe es nicht.

Jetzt hat sich die Situation wieder ein bisschen entspannt. Was das heißt, darf ich mir ansehen. In Schutzkleidung und nach einem Schnelltest, der negativ ist.

Schutzkleidung heißt: ein Overall, den ich vorn zuklebe, und dessen Kapuze ich mir überziehen muss. Dazu Handschuhe, FFP-2-Maske und Visier. Das schon nach den ersten beiden Treppenabsätzen beschlagen ist. Und das bleibt auch die nächsten Stunden so. Manchmal fühle man sich wie in Frischhaltefolie gewickelt, sagt eine Mitarbeiterin.

Ich will mich nützlich zu machen, helfe einer dementen Dame beim Mittagessen. Nach 17 Minuten ist der Teller immer noch halbvoll. Die Frau schüttelt den Kopf, wenn ich den Löffel zu ihrem Mund führe. Eine Mitarbeiterin sagt freundlich "Den Nachtisch ist sie bestimmt noch. Sie mag Süßes". So ist es. Der Fruchtquark ist ruckzuck aufgegessen. Eine Fremde, wie ich, hätte alles abgeräumt. Auch den Nachtisch.

In der Stunde, in der ich ruhig an ihrem Bett sitze, lichtet sich der Schleier vor meinen Augen. Die einzige Situation, in der mein Visier mal nicht beschlagen ist.