Der Bundesverband privater Brauereien forderte bereits im letzten Jahr, eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für leere Bierkisten auf mindestens fünf Euro. Derzeit liegt es in der Regel bei 1,50 Euro. Für das Geld lohne es sich für Viele nicht, die Kisten wieder an die Brauereien zurückzugeben, so der Verbandschef Roland Demleitner. Dadurch seien die Brauereien gezwungen, immer wieder neue Kisten zu kaufen.