In der Fußgängerzone sind zur Mittagszeit einige Menschen unterwegs, gehen in Geschäfte oder trinken Kaffee. Viele wollen sich nicht von der Corona-Hysterie anstecken lassen. "Ich habe mich nicht verrückt gemacht", sagt eine Passantin. "Das bringt doch nichts." Die Stimmung in Stadt sei in der vergangenen Woche ruhig gewesen. Zu ruhig, finden einige Ladeninhaber.