Unbekannte haben Dienstagnacht in Pößneck einen 42-Jährigen Mann mit Paintballkugeln beschossen. Der Mann war in der Nähe des Spielplatzes an der Griebse unterwegs, als er plötzlich das Durchladen einer Waffe vernahm, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf bemerkte er mehrere Einschüsse im Gebüsch neben sich.

Die unbekannten Schützen verfehlten einen Passanten in Pößneck im Saale-Orla-Kreis nur knapp. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Panthermedia