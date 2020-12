Nach den Attacken auf Menschen vor anderthalb Wochen in Neustadt (Orla) hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Sie gehörten einem Sprecher zufolge einer Frau und neun Männern aus dem Saale-Orla-Kreis, dem Kreis Greiz und aus Erfurt. Die Beamten stellten demnach am Donnerstag mehrere Beweise und Drogen sicher.