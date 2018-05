Schlösser-Stiftung startet auf Burg Ranis in die Saison

Auf Burg Ranis im Saale Orla-Kreis ist am Mittwoch die Saison der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit einer Festwoche eröffnet worden. Die Stiftung betreut 31 kulturhistorisch bedeutende Thüringer Schlösser, Burgen, Park- und Klosteranlagen. Während der Festwoche bis zum 13. Mai öffnen einige von ihnen Tür und Tor. Dazu gehören beispielsweise die Veste Heldburg, Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden sowie die Dornburger Schlösser und Gärten.

Nach Stiftungsangaben sind in den vergangenen Jahren rund 230 Millionen Euro in die Sanierung der 31 kulturhistorisch bedeutenden Anlagen geflossen. Allein die teilweise Sanierung der Burg Ranis kostete rund 8,5 Millionen Euro, inklusive umfangreicher Fördermittel von Land und EU. Der Südflügel beherbergt jetzt die Literaturakademie, in der am 7. Juni die 21. Thüringer Literaturtage stattfinden.