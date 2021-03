Stadtrat von Neustadt/Orla beschließt Rekordhaushalt 2021

Bildrechte: Stadt Neustadt an der Orla

Das Rathaus der Stadt Neustadt an der Orla. Bildrechte: Stadt Neustadt an der Orla

Am Donnerstag Abend hat der Stadtrat von Neustadt/Orla (Saale-Orla-Kreis) den Rekordhaushalt für das Jahr 2021 angenommen. Mit gut 25 Millionen Euro ist der Haushalt der umfangreichste seit der Wende und rund 5 Millionen größer als 2020, so Bürgermeister Ralf Weiße (BfN).

Als wichtige Ausgaben werden die Rettungswache in Neuenhofen und die Neugestaltung des Marktplatzes genannt. Am meisten Geld in die Kassen spülen die Gewerbesteuern mit 4,9 Millionen Euro und die Einkommensteuer mit 2,3 Millionen. Der Haushalt für 2021 konnte nicht wie geplant im Januar verabschiedet werden, weil die neuen Ortsteile Knau, Dreba und Linda jetzt mit verwaltet werden, das sei ein größerer Aufwand.