Bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis sind am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben befanden sich darunter vier Kinder. Wie ein Sprecher sagte, waren am Mittwochnachmittag zwischen Remptendorf und Liebengrün zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Die Fahrerinnen wurden in den Autos eingeklemmt und mussten befreit werden. Rettungshubschrauber brachten die 33 und 57 Jahre alten Frauen in Krankenhäuser. In einem der Autos saßen zudem vier Kinder und ein Mann.