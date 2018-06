Im Streit um den Verkauf von Bratwürsten an der ehemaligen Autobahnraststätte Rodaborn in Ostthüringen ist die Gastwirtin Christina Wagner erneut vor Gericht gescheitert. Das Verwaltungsgericht Gera wies am Donnerstag ihre Klage auf eine Sondererlaubnis zum Verkauf von Würsten und Kaffee über einen zwei Meter hohen Zaun zurück. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben. Es bestehe zudem eine Gefährdung für herumlaufende und wartende Kunden im Eingangsbereich des Parkplatzes an der Autobahn 9, sagte Gerichtssprecher Bernd Amelung MDR THÜRINGEN. Damit sei die Verkehrssicherheit gefährdet, da insbesondere im Bereich des Imbisses Autofahrer noch mit relativ hoher Geschwindigkeit beim Einfahren in den Parkplatz unterwegs seien.

Ein Zaun trennt Bratwürste und Autofahrer. Bildrechte: MDR/Marian Riedel