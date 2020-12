Der Streit um das Bürgerbegehren für einen hauptamtlichen Bürgermeister in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) geht weiter. In seiner Sitzung am Montagabend hat der Stadtrat erneut gegen das Bürgerbegehren gestimmt. Mit sieben Nein-Stimmen, vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung lehnten die Stadtratsmitglieder das Zustandekommen des Bürgerbegehrens ab. Damit stellt sich der Stadtrat gegen eine Entscheidung der Rechtsaufsicht des Saale-Orla-Kreises.