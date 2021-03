Im Streit um ein Bürgerbegehren zieht die Stadt Saalburg-Ebersdorf ihre Klage gegen die Rechtsaufsichtsbehörde zurück. Das hat der Stadtrat am Montagabend beschlossen. Der Erste Beigeordnete des Bürgermeisters, Allam Hanna (CDU), der die Klage angeregt hatte , kündigte an, die Kosten zu tragen.

Die Stadt hat den Bürgerentscheid bereits öffentlich bekannt gemacht. Laut Aushang können die Einwohner am 11. April von 8 bis 18 Uhr abstimmen. Wegen der Hygieneauflagen gibt es nur zwei Stimmbezirke und damit zwei Wahllokale. Einwohner von Ebersdorf, Schönbrunn, Friesau, Röppisch und Zoppoten können ihre Stimme im Bürgerhaus in Ebersdorf abgeben. Die Ortsteile Saalburg, Pöritzsch, Kloster, Kulm, Wernsdorf und Raila wählen im Rathaus am Markt. Die Stadtverwaltung empfiehlt Briefwahl.