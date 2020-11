Die knapp 3.500 Einwohner zählende Gemeinde liegt direkt an Deutschlands größtem Stausee, dem Bleilochstausee. Hier wird viel Wassersport getrieben, gewandert, Rad gefahren - und gestritten. Es geht um das Bürgermeisteramt. Hauptamtlich oder ehrenamtlich - der Riss geht quer durch Gemeinde und Stadtrat. Ein Bürgerbegehren sollte Klarheit schaffen , wurde aber vom Stadtrat zunächst gestoppt. Begründung: Das Quorum der notwendigen Stimmen sei nicht erreicht worden - und die Fragestellung ("Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in die Zukunft einen hauptamtlichen Bürgermeister, ja oder nein?") sei suggestiv. Beides ist falsch, urteilte die untere Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises.

Dem Bürgerbegehren in Saalburg-Ebersdorf zum künftigen Status des Bürgermeisters steht damit aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde nichts mehr im Wege. Sie kippte den Beschluss des Stadtrats gegen das Bürgerbegehren und stellte fest, dass das Bürgerbegehren rechtmäßig zustande gekommen ist. Im Bescheid der Rechtsaufsicht wird der Beschluss des Stadtrats, das Bürgerbegehren abzulehnen, als "tiefgreifender Rechtsverstoß" bezeichnet. Darum sei ein Einschreiten der Rechtsaufsichtsbehörde geboten gewesen.

Der Stadtrat wurde angewiesen, das korrekte Zustandekommen des Bürgerbegehrens ebenfalls festzustellen. Dies soll auf der nächsten Stadtratssitzung am 30. November geschehen. Sollte es in dem von der CDU dominierten Gremium keine Mehrheit dafür geben, kann es laut Landratsamt zu einer sogenannten Ersatzvornahme durch die Kommunalaufsicht kommen. Das heißt, sie würde auf Kosten der Gemeinde das rechtmäßige Zustandekommen des Bürgerbegehrens feststellen. Rechtsgrundlage dafür ist die Thüringer Kommunalordnung.

Mit anderen Worten: Egal, wie sich der zerstrittene Stadtrat entscheidet - das Bürgerbegehren wird stattfinden. Die einzige noch offene Frage ist: Wann? Die Amtszeit des jetzigen hauptamtlichen Bürgermeisters Volker Ortwig (FDP) endet am 31. März 2021. Die Gegner des Bürgerbegehrens können zwar gegen den Bescheid der Rechtsaufsicht innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht Gera einlegen. Da die Rechtsaufsicht den sofortigen Vollzug des Bescheids anordnete, hätte eine Klage jedoch keine aufschiebende Wirkung - der Bescheid gilt. Eine Klage der Gegner des Bürgerbegehrens gilt nach Informationen von MDR THÜRINGEN zudem als unwahrscheinlich.

Im April hatte der Stadtrat mit CDU-Mehrheit beschlossen, das hauptamtliche Bürgermeisteramt abzuschaffen. Zehn Stadträte stimmten dafür, sieben dagegen. Damit wollten sich einige Stadträte aber nicht abfinden. Die SPD-Stadträtin Regine Kanis und der Juso-Vorsitzende des Saale-Orla-Kreises, Christian Hellfritzsch, starteten deswegen im Juli ein Bürgerbegehren. Die dafür notwendigen Unterstützer-Unterschriften wurden binnen weniger Wochen gesammelt. Notwendig war die Unterschrift von sieben Prozent der wahlberechtigten Einwohner. In Saalburg-Ebersdorf wären das also rund 200 Unterzeichner. Tatsächlich eingereicht wurden mehr als doppelt so viele gültige Stimmen.