Bürgerbegehren Scharfe Kritik am Stadtrat von Saalburg-Ebersdorf

Die Blockadehaltung des Stadtrats von Saalburg-Ebersdorf gegen das Bürgerbegehren zum künftigen Status des Bürgermeisters sorgt für Unmut und Kopfschütteln. Der von der CDU-Fraktion dominierte Stadtrat der Gemeinde im Saale-Orla-Kreis hatte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde geweigert, das rechtmäßige Zustandekommen des Bürgerbegehrens anzuerkennen.

Begründung: Das Quorum der notwendigen Stimmen sei nicht erreicht worden - und die Fragestellung ("Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in die Zukunft einen hauptamtlichen Bürgermeister, ja oder nein?") sei suggestiv. Beides ist falsch, urteilte die Rechtsaufsicht. Es geht darum, ob Saalburg-Ebersdorf künftig weiterhin von einem hauptamtlichen oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister geführt wird. Der Stadt steht ein hauptamtlicher Bürgermeister zu, da sie mehr als 3.000 Einwohner hat.

Vorwurf des mehrfachen Rechtsbruchs

Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher des Vereins "Mehr Demokratie in Thüringen" ist fassungslos.

Das ist ein einzigartiger Vorfall in Thüringen, so etwas hat es noch nie gegeben. Ralf-Uwe Beck, Vereinssprecher

Die Blockadehaltung des Stadtrats verletze die demokratischen Grundrechte der Bürger und stelle gleich einen mehrfachen Rechtsbruch dar. Damit verstoße der Stadtrat nicht nur gegen die Thüringer Kommunalordnung, sondern auch gegen das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG).

Landrat will sich nicht einmischen

Thomas Fügmann, Landrat des Saale-Orla-Kreises. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), spricht von einem "unmöglichen Konflikt" zwischen Rechtsaufsicht und Stadtverwaltung. Fügmann sagte MDR THÜRINGEN, die Stadt müsse eigentlich den Anordnungen der unteren Rechtsaufsichtsbehörde Folge leisten, weil sie Weisungsbefugnis habe. Aber das eine sei die Theorie und das andere die Praxis. Er wolle sich jedoch in den Konflikt nicht einmischen, das sei Sache der Stadt und der Rechtsaufsicht. Sollte sich der Konflikt nicht gütlich regeln lassen, dann sei das Landesverwaltungsamt als obere Rechtsaufsichtsbehörde in der Pflicht.

Initiator des Bürgerbegehrens bekommt Post

Nachdem sich die Stadt erneut weigerte, das rechtmäßige Zustandekommen des Bürgerbegehrens anzuerkennen, nimmt das jetzt die untere Rechtsaufsichtsbehörde in die Hand. Sie wird die Rechtmäßigkeit in Eigenregie feststellen und als sogenannte "Ersatzvornahme" dem Initiator des Bürgerbegehrens offiziell und schriftlich zustellen. Ab dann gilt eine Dreimonatsfrist, bis zu der die Abstimmung über den künftigen Bürgermeisterstatus stattgefunden haben muss.

Stadt muss Bürgerentscheid durchführen

Das weitere Prozedere zur Durchführung des Bürgerentscheids liegt laut Rechtsaufsicht dann in der Zuständigkeit der Stadt Saalburg-Ebersdorf. Die Rechtsaufsicht wird demnach den Termin für den Bürgerentscheid in Absprache mit der Stadt und dem Initiator des Bürgerentscheids bestimmen. Mitte bis Ende Januar nächsten Jahres soll es so weit sein. Die Kosten des Bürgerentscheids muss die Gemeinde tragen. Die Rede ist von rund 8.000 Euro.

Der Vizebürgermeister ist derzeit die Nummer Eins

Seit 1. Dezember führt der bisherige Erste Beigeordnete, Vizebürgermeister und CDU-Fraktionschef, Allam Hanna, die Amtsgeschäfte, weil der hauptamtliche Bürgermeister Volker Ortwig (FDP) aus gesundheitlichen Gründen nach 30 Jahren sein Amt aufgegeben hatte. Hanna arbeitet bis zur Neuwahl des Bürgermeisters ebenfalls hauptamtlich - was allerdings schwierig erscheint, weil er zudem noch ganztägig in seiner Arztpraxis in Schleiz tätig ist.

Derzeit erhält Hanna als stellvertretender hauptamtlicher Bürgermeister pro Monat 60 Prozent der Beamtenbesoldungsstufe A15. Das macht rund 3.800 Euro Brutto im Monat. Das volle A15-Grundgehalt liegt bei rund 6.300 Euro Brutto im Monat. Hinzu kommen für Hanna dreimal 30 Euro steuerfreie Aufwandsentschädigung pro Monat, weil er CDU-Fraktionschef ist und Vorsitzender zweier Ausschüsse. Die 60-Prozent-Regel wurde vom Stadtrat im April ebenfalls durch Änderung der Hauptsatzung festgelegt.

Welche Szenarien sind nach dem Bürgerentscheid denkbar?

Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist bindend. Sollten sich die Bürgerinnen und Bürger für einen hauptamtlichen Bürgermeister aussprechen, dann muss die Änderung der Hauptsatzung zur Abschaffung des hauptamtlichen Bürgermeisters aus dem April zurückgenommen werden. Hanna wäre dann als Bürgermeister aus dem Rennen, da er aufgrund seines Alters (67) nur noch ehrenamtlicher Bürgermeister werden könnte. Hanna könnte aber als ehrenamtlicher Beigeordneter vom Stadtrat mit CDU-Fraktionsmehrheit für weitere fünf Jahre wiedergewählt werden, was als sehr wahrscheinlich gilt. In welche Richtung gehts in der Gemeinde? Diese Frage ist nach wie vor offen. Bildrechte: MDR/Steffi Hammer

Ehrenamtlicher Bürgermeister braucht einen Verwaltungsfachmann

Sollten der Bürgerentscheid pro ehrenamtlicher Bürgermeister ausfallen, dann müsste die Stadtverwaltung neu organisiert werden. Laut Hauptsatzung der Stadt erhält der ehrenamtliche Bürgermeister 1.700 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Hinzu kommen zwei Beigeordnete. Der Erste Beigeordnete erhält 444 Euro Aufwandsentschädigung/Monat, der Zweite Beigeordnete 159 Euro. Außerdem muss die Stadt laut Thüringer Kommunalordnung einen Verwaltungsbeamten einstellen, der nach Besoldungsgruppe A10 (gehobener Dienst) bezahlt wird - das sind rund 3.500 Euro Brutto im Monat. Dieser Beamte soll den ehrenamtlichen Bürgermeister in allen Verwaltungsfragen unterstützen. Diese neu zu schaffende Stelle muss ausgeschrieben werden, was bisher nicht geschehen ist. Das würde erneut die Kommunalaufsicht auf den Plan rufen.

Hauptamtlicher nicht teurer als ehrenamtlicher Bürgermeister