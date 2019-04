Wegen des seit Ostersonntag andauernden Flächenbrandes bei Saaldorf hat der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), am Dienstagnachmittag den Katastrophenfall ausgerufen. Aktuell stehe eine Fläche von rund 13 Hektar in Flammen. Mit eigenen Kräften sei das Feuer am Steilhang nicht in den Griff zu bekommen. Hilfe von außerhalb des Landkreises werde benötigt, so Fügmann.