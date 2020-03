Im Saale-Orla-Kreis liegen 47 von 177 ausgewertete Laborproben vor. Wie das Landratsamt mitteilte, fielen die Ergebnisse negativ aus. Bei den Proben handelt es sich um Untersuchungen von Kontakt-Personen zu einem mit dem Corona-Virus infizierten Mann aus dem Saale-Orla-Kreis. Der 57-Jährige wird seit Montagabend auf der Isolierstation im Krankenhaus in Saalfeld betreut. Aktuell befinden sich in Pößneck und Jena 99 Personen in Quarantäne. Auch eine Arztpraxis in Pößneck und eine Zahnarztpraxis in Jena sind betroffen.

Laborproben Bildrechte: colourbox.com Der Leiter des Krisenstabes im Saale-Orla Kreis, Torsten Bossert, sprach von einer unerträglichen Situation, vor allem für den betroffenen Personenkreis. Es könne nicht akzeptiert werden, dass die Untersuchung so lang dauere. Am Dienstagabend seien die ersten 160 Proben an das Landesamt für Verbraucherschutz mit dem Kurier gebracht worden. Das Amt habe zugesichert, die Ergebnisse bis Donnerstag vorzulegen.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Frank Schenker begründete die Verzögerungen mit Anfangsschwierigkeiten eines "neuen Verfahrens". Das Amt sei ursprünglich von einer Kapazität von 120 Tests pro Tag ausgegangen, im Moment könne man aber nur 40 bis 50 Proben pro Tag auswerten. Laut Ministerium sollten bis zum Freitagabend alle Testergebnisse aus Pößneck an das zuständige Landratsamt verschickt werden. Die 79 Proben aus Schleiz sollen bis spätestens Sonntagabend ausgewertet werden.

CDU-Fraktion fordert mehr Kapazitäten

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christoph Zippel, fordert mehr Laborkapazitäten für Corona-Tests. Innerhalb der kommenden 14 Tage sei schon mit zahlreichen weiteren Neuerkrankungen zu rechnen. Deshalb sei es jetzt dringend notwendig, auch weitere Labore in Thüringen in die Lage zu versetzen, die Proben auswerten zu können.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ist Schnelligkeit die einzige Chance, die die Gesundheitsbehörden haben. Christoph Zippel

Am Montag wurde erster Coronafall in Thüringen bekannt

Gymnasium "am Weißen Turm" in Pößneck Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Montag war bekannt geworden, dass sich ein 57-Jahre alter Mann aus dem Saale-Orla-Kreis mit dem Erreger angesteckt hat. Der Mann war zuvor mit einer Reisegruppe zum Skiurlaub nach Südtirol verreist. Daraufhin wurden rund 170 Kontaktpersonen auf eine mögliche Coronavirus-Infektion getestet. Insgesamt geht der Krisenstab des Landratsamtes nach Angaben von Landrat Thomas Fügmanns von bis zu 300 Kontaktpersonen aus. Das Gymnasium "am Weißen Turm" in Pößneck blieb vorsorglich die gesamte Woche geschlossen. Unter den Kontaktpersonen waren laut Landratsamt auch eine Lehrerin und ein Schüler des genannten Gymnasiums. Bei beiden wurde keine Infektion festgestellt. Das Gymnasium nimmt daher am Montag wieder den Schulbetrieb auf.

Laut Gesundheitsministerium soll bei einem Infektionsverdacht keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufgesucht werden, um das mögliche Anstecken weiterer Personen zu verhindern. Die Thüringer sollen sich über den Arztruf der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116 117 melden - oder ihren Hausarzt anrufen.