Dafür solle der sogenannte Block C des Krankenhauses umgestaltet werden. Laut Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) seien dafür die Fördermittel beantragt worden. Eine Geburtenstation soll es aber künftig nicht mehr geben.

Das Krankenhaus in Schleiz ist eine Tochtergesellschaft des Krankenhauses Greiz. Träger der Krankenhäuser ist der Landkreis Greiz. Beide Häuser waren in den vergangenen Jahren in finanzielle Schieflage geraten.