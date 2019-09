Saale-Orla-Kreis Rechtsstreit um Schleizer Dreieck beendet

In Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist der Rechtsstreit um den Rennbetrieb auf dem Schleizer Dreieck beendet. Nach 15 Jahren haben sich die Interessengemeinschaft Oberböhmsdorf und die Betreibergesellschaft der Rennstrecke auf einen Vergleich geeinigt. An vier Wochenenden im Jahr ist jetzt Rennbetrieb in Schleiz möglich, die Strecke ist dann für den Straßenverkehr gesperrt.

Auf dem Schleizer Dreieck finden wieder Rennen statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die Renntage gelten strenge Bestimmungen: Die Lärmmessung übernimmt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises und die Rennen sind auf 40 Fahrzeuge begrenzt. Auch muss zuküfntig eine Mittagspause eingehalten werden. Insgesamt sind 13 Veranstaltungstage genehmigt. Jetzt könnten auch längerfristige Investitionen in Angriff genommen werden, heißt es von den Betreibern des Schleizer Dreiecks. In vier Jahren wird die Rennstrecke 100 Jahre alt, bis dahin sollen auch die Straßen in einem rennstreckentauglichen Zustand sein, so das Landratsamt.