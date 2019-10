Robert Neundorf aus Oettersdorf im Saale-Orla-Kreis fühlt sich nicht immer sicher beim Radfahren. Wenn er sich auf den Sattel setzt, fährt der Schüler der 7b der Goetheschule in Schleiz nicht gerne auf den großen Straßen. Denn dort gibt es oftmals keinen Radweg. Er nutzt eher die Feldwege oder landwirtschaftliche Wege, wo auch Autos, Lieferwagen oder Traktoren fahren.

Die Straße beispielsweise zwischen Oettersdorf und Görkwitz sei zwar sehr übersichtlich, erklärt der Siebtklässler, aber eben weil sie so übersichtlich sei, würden viele Autos sehr schnell fahren.

Ich habe auch immer mal Angst, dass ein Traktor entgegenkommt, da die Straße nicht sehr breit ist. Wenn, dann müsste ich mit dem Fahrrad in den Straßengraben. Schüler Robert Neundorf

Nach dem tödliche Unfall im Saale-Orla-Kreis fordert die Klasse 7b der Goethe-Schule aus Schleiz mehr Sicherheit für Radfahrer. Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

Mit seiner Erfahrung ist Robert Neundorf in seiner Klasse nicht allein. Ungefähr die Hälfte seiner Mitschüler kommt aus den Dörfern rund um Schleiz und ist davon betroffen, dass es kaum Radwege gibt, sondern nur vielbefahrene Landwirtschaftswege.

Aber auch die Schüler, die aus Schleiz kommen, fühlen sich oft auf dem Rad einer Gefahr ausgesetzt. Samuel Fleck beispielsweise fährt auch in der Stadt viel Rad, zu Freunden oder ins Kino, fühlt sich dabei aber auch nicht immer sicher. "Die meisten Autofahrer fahren meist etwas schneller, das ist dann schon gefährlich." Für Leni Handschke, auch aus der 7b, ist Radfahren momentan keine Option: Da müsste die Schleizerin entweder auf dem Fußweg fahren, wo viele Fußgänger unterwegs sind, oder auf der Straße fahren. "Das ist mir zu gefährlich", sagt die Schülerin.

Radweg entlang der Bundesstraße endet plötzlich

An einigen Stellen, wie beispielsweise auf dem Weg von Oettersdorf nach Schleiz, gibt es entlang der Bundesstraße einen Radweg. Aber wer die Strecke nach Dittersdorf mit dem Rad weiterfahren will, ist aufgeschmissen: Der Radweg entlang der Bundesstraße hört einfach auf. An dieser radweglosen Stelle geschah auch der tödliche Unfall, bei dem eine Frau starb und ihre zwei Kinder schwer verletzt wurden. Ein "Ghost-Bike" - ein weiß gestrichenes Fahrrad - erinnert an die Frau, die bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ums Leben kam. Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

Eines der verletzten Mädchen geht normalerweise in die 7b der Goetheschule in Schleiz. Die Nachricht, dass ihre Schulkameradin im Krankenhaus liegt und ihre Mutter verloren hat, hat die Schüler der 7b der Goetheschule in Schleiz schockiert. Seitdem ist sicheres Fahrradfahren mehr denn je Thema bei den Jugendlichen. Die Siebtklässler wollen wissen, wieso es nicht mehr sichere Radwege in Schleiz und in die Dörfer gibt.

Mit dem Fahrrad problemlos von A nach B zu kommen, wäre für die Schüler auch ein Stück Freiheit. Momentan muss beispielsweise sich Schülerin Anik Enterlein aus Crispendorf immer von ihren Eltern fahren lassen, wenn sie in ihrer Freizeit ihre Freunde sehen will. Hannes Manger aus der 7b findet, dass die Fahrradwege auch in Bezug auf den Klimaschutz wichtig sind. "Wenn man weniger mit dem Auto fahren soll und dafür Fahrrad fahren, dann sollen wir auch sicher ankommen."

Nur wenige Straßen in Thüringen mit Radwegen ausgestattet

Radwege sind nicht nur im Saale-Orla-Kreis, sondern in ganz Thüringen rar gesät. Von insgesamt 8977 Kilometern Bundes-, Land- und Kreisstraßen im Freistaat sind nur 819 Kilometer mit einem straßenbegleitenden Radweg ausgestattet, wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft MDR THÜRINGEN mitteilte. Das entspricht nur neun Prozent der Strecke.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ordnet Thüringen im Bundesvergleich auf den hinteren Plätzen ein. Es werde politisch sehr viel Wert auf touristische Wege gelegt, sagt Tina Feddersen vom ADFC Thüringen. Mit diesen sei Thüringen auch gut ausgestattet, wie beispielsweise mit dem Unstrut- oder dem Ilmtal-Radweg.

Alltagsradwege, die mir wirklich Montag bis Freitag nutzen, wenn ich zur Arbeit oder zur Schule oder zum Ausbildungsplatz möchte, die fehlen an den meisten Stellen. Tina Feddersen, ADFC Thüringen

In Thüringen mangele es an Radwegen für den Alltagsbedarf, sagt Tina Feddersen vom ADFC. Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

Aber was ist eigentlich passiert beim Ausbau der Radwege in den vergangenen Jahren? Einiges an Geld ist auf jeden Fall geflossen: Zwischen 2015 und 2019 wurden insgesamt mehr als 30 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel für Radwege ausgegeben. Außerdem wurde vergangenes Jahr das Radverkehrskonzept von 2008 aktualisiert. Darin wird auch der dringende Ausbaubedarf der straßenbegleitenden Radwege festgestellt.

Bei der Ausstattung von Bundes- und Landesstraßen mit Radwegen liegt Thüringen im Vergleich zu anderen Ländern weit hinten. aus dem Radverkehrskonzept, Stand 2018

Für die Strecken rund um Schleiz, also die Wege, die die Schüler auf dem Weg zur Schule nehmen könnten, seien momentan keine neuen Radwege geplant, teilt das Ministerium MDR THÜRINGEN schriftlich mit. Das Ministerium nehme die Anfrage der Schüler aber zum Anlass, den Bedarf nach Radwegen rund um Schleiz zu ermitteln. Die Thüringer Straßenbauverwaltung führe gegenwärtig ohnehin landesweit zahlreiche Verfahren zur Bedarfsermittlung durch.

Aus verschiedenen Orten fahren die Schüler nach Schleiz zur Schule. Oft gibt es keine Radwege für diese Strecken. Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

Bis aus der Bedarfsermittlung ein neuer Radweg für die Schüler der 7b und alle weiteren Fahrradfahrer im Saale-Orla-Kreis entstehen wird, kann es sicherlich noch etwas dauern. Dass der Bedarf da ist, ist zumindest in der Goetheschule deutlich zu spüren.