Bleilochstausee Zehntausende Fans zum "SonneMondSterne"-Festival erwartet

An der Bleilochtalsperre in Saalburg beginnt am Freitag Europas größtes Open-Air-Festival für elektronische Tanzmusik. Rund 40.000 Besucher werden pro Tag zur 23. Ausgabe von SonneMondSterne erwartet, teilten die Veranstalter mit. Und in diesem Jahr gibt es neue Regeln: Für mehr Brandschutz und weniger Müll.