Die Zukunft des Musikfestivals "Sonne-Mond-Sterne" in Saalburg ist vorerst gesichert. Das gaben am Donnerstag das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises und der Festivalveranstalter und Geschäftsführer der Seekers Event GmbH, Enrico Tietze, in Schleiz bekannt. Beide Seiten hätten sich mit dem Grundstückspächter, der Rinderhof Agrar GmbH Seubtendorf, über die Festival- und Campingflächen bis einschließlich der Veranstaltung im Jahr 2021 einigen können. Damit bleibe dem Saale-Orla-Kreis und Thüringen eines der größten Festivals für elektronische Musik in Europa erhalten, so Landrat Thomas Fügmann (CDU).