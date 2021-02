In Tanna-Schilbach im Saale-Orla-Kreis ist am Sonntagnachmittag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Da sich dabei starker Rauch gebildet hat, warnt die Polizei Bewohner in der Umgebung. Sie sollten ihre Türen und Fenster geschlossen halten und Lüftungsanlagen ausschalten.