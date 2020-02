Neustadt Warnstreik in Großwäscherei Elis

In der Großwäscherei Elis in Neustadt (Orla) stehen seit Dienstagmittag die Maschinen still. Rund 60 Beschäftigte haben nach mehreren gescheiterten Verhandlungsrunden bis zum späten Nachmittag die Arbeit niedergelegt. Wie eine Sprecherin der IG Metall sagte, wird für die rund 200 Angestellten ein Grundlohn von zehn Euro pro Stunde sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld gefordert. Außerdem sollen die Urlaubstage von 24 auf 30 im Jahr steigen.