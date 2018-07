Hängebrücken-Projekt sorgt im Frankenwald für Ärger

Zwischen Thüringen und Bayern soll künftig die weltweit größte frei gespannte Fußgängerbrücke das Höllental überspannen. Ganze 720 Meter Spannweite soll sie einmal haben und in 180 Metern Höhe das Tal der Selbitz queren. Mit dem Bau von insgesamt zwei Hängebrücken will der Landkreis Hof die Region im Frankenwald besser für den Tourismus erschließen. Und davon könnte auch Thüringen profitieren. Doch nicht alle Anwohner finden die Idee gut. Größenwahn und Umweltverschandelung sei das, schimpfen viele Franken.

So soll der Eingang zur längsten Hängebrücke der Welt einmal aussehen. Bildrechte: MDR/Landratsamt Hof

Bürgerentscheid in Issigau

Aufgrund der Diskussionen um das Brückenprojekt gibt es am Sonntag in der fränkischen Gemeinde Issigau einen Bürgerentscheid. Von dort soll der Weg zur Brücke über das Höllental starten. Zudem ist eine zweite Brücke über das benachbarte Lohbachtal geplant. Nach den Anwohnern in Issigau sollen sich dann am 16. September auch die Einwohner der Stadt Lichtenberg zum Hängebrücken-Projekt positionieren. Es ist allerdings fraglich, ob die Bürgerentscheide den Bau überhaupt stoppen könnten. Zunächst geht es lediglich um die Beteiligung der betroffenen Kommunen.

Höhenflug für den Tourismus erwartet

Brücken-Befürworter wie der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) sagen, dass das Hängebrücken-Projekt dem Tourismus in der Region zu Höhenflügen verhelfen soll. Im Vergleich zum benachbarten Fichtelgebirge hinke der Frankenwald bei den Tourismuszahlen aktuell stark hinterher, so Bär. Der Landkreis Hof erhofft sich von dem Brückenprojekt bis zu 200.000 Brückentouristen im Jahr. Die Brückenbau-Kosten sind mit vorerst rund zwölf Millionen Euro angesetzt, einen Großteil davon soll der Freistaat Bayern bezahlen.

Die Animation zeigt die geplante Hängebrücke über das Höllental. Bildrechte: MDR/Landratsamt Hof Aktuell sind bereits die naturschutzfachlichen und verkehrstechnischen Untersuchungen sowie ein europaweites Vergabeverfahren für die Ingenieurleistungen angelaufen. Im kommenden Jahr soll die Planung vorangetrieben und detaillierter ausgearbeitet werden. Im Frühjahr 2020 könnte der Bau dann beginnen und bis 2022 sollen die Brücken fertiggestellt sein. "Das Projekt erzeugt Aufmerksamkeit. Besucher werden in unsere Region kommen und die Faszination Frankenwald erleben. Die Frankenwaldbrücke wird eine hervorragende Werbung für unsere Heimat sein", sagt Landrat Bär.



Auch Blankenstein in Thüringen will von diesem Touristenboom profitieren. So sei bereits ab dem Bahnhof der Einsatz von Elektrobussen ins nur zwei Kilometer entfernte Lichtenberg geplant, sagte Peter Keller von der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig. Die gesamte Region am Rennsteig und am Thüringer Meer könne mit den Brücken aufgewertet werden.

Brücken-Gegner macht Naturschutz Sorge

Die Hängebrücken-Gegner bangen angesichts der erhofften Touristen-Ströme um die intakte Natur. So schreibt etwa die "Initiative Höllental", dass mehrere hunderttausend Besucher im Jahr zur Zerstörung eines einmaligen natürlichen Lebensraumes führen würden. Die Brücken würden einen Massenandrang an Gästen auslösen, auch Parkplätze, Toiletten, Imbissbuden würden die Landschaft verschandeln.