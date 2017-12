Winter in Bad Lobenstein. Hashem und Yasin veranstalten eine Schneeballschlacht hinter dem Neubaublock, in dem sie mit ihrer Familie wohnen. Für die beiden Jungen ist es mittlerweile der vierte Winter in Deutschland. Hier haben sie Freunde gefunden. Hier gehen sie zur Schule. Schneeballwerfen - auf dem Pausenhof sei das verboten, erzählt der Erstklässler Yasin. "Wo schon viel Schnee lag, da hat fast jeder einen Schneemann gebaut", ergänzt sein Bruder Hashem. Er geht in die vierte Klasse. Dann streiten sich die beiden, ob Schneemann-Bauen auf dem Pausenhof verboten ist.

Für die Brüder ist Deutschland ihr Zuhause geworden. Ein anderes Land kennen sie nicht. "Sie verstehen manchmal kein Arabisch mehr", erzählt ihr Vater Fuad Al-Sakr, mittlerweile gebe es viele Wörter, die Hashem und Yasin nur noch im Deutschen kennen würden.

Ausländerbehörde sieht Abschiebung kritisch

Familie Sharbo-Al Sakr im weihnachtlich dekorierten Wohnzimmer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rückblick: Im Januar 2014 waren Fuad Al-Sakr und seine Frau Maryam mit Hashem und Yasin nach langer Flucht über die Türkei und Syrien in Thüringen angekommen. Vorher waren sie in Bulgarien in ein Lager eingesperrt worden, waren dann völlig auf sich allein gestellt, obwohl man sie offiziell als Flüchtlinge anerkannt hatte. Maryam Sharbo war mehrfach wegen ihres Kopftuchs angegriffen worden - einmal sogar mit einem Messer. Die Al-Sakrs flohen weiter. Doch in Deutschland wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Bulgarien sei zuständig. Dorthin sollen sie zurück, so will es das deutsche Gesetz. Obwohl ihnen in Bulgarien die Obdachlosigkeit droht.



Und selbst die Ausländerbehörde in Schleiz sieht eine Abschiebung der Familie nach Bulgarien kritisch. Im September 2017 sagte die zuständige Mitarbeiterin Madlen Pieter-Junge MDR THÜRINGEN, das bulgarische Asylsystem weise systemische Mängel auf, die die Rechte von Flüchtlingen zum Teil elementar bedrohten. Gerade anerkannten Flüchtlingen drohe dort die Obdachlosigkeit, weil sie keine staatliche Unterstützung mehr erhielten. Zugang zum Arbeitsmarkt oder Gesundheitsversorgung seien damit unmöglich. Im Moment versuche man einen Weg zu finden, dass die Familie in Deutschland bleiben könne, denn die Al-Sakrs hätten sich schnell integriert.

Wirklichkeit ist der Bürokratie voraus